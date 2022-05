A Toulouse, Gigiland propose des rendez-vous Yoga 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

En mai, Gigiland à Toulouse propose de se détende avec du Yoga !

À partir du 9 mai, tous les lundis et samedis de 8h30 à 9h30, Gigiland propose à tous de venir se détendre autour d’une activité Yoga / Petit déjeuner pour bien débuter sa semaine ou son week- end !

Le Yoga apporte bien être physique et mental avec des exercices de respirations et de postures. Cette pratique est de plus en plus prisée par toutes les catégories et genre sociaux. Alors quand la semaine a été rude, ou que le prochaine s’annonce compliquée, rendez-vous sur la terrasse de Gigiland pour une belle séance de Yoga.

Yoga Terrasse chez Gigiland –

4ème étage de chez Midica

13 place Esquirol,

31000 Toulouse

https://gigiland.fr/

Sur inscription au 06 18 95 24 05