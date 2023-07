Le TO jouera à Carcassonne et Albi cet été

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Wakefield, England – 27 June 2021 – Junior Vaivai of Toulouse Olympique makes a break during the Rugby League Betfred Championship Sheffield Eagles vs Toulouse Olympique at Mobile Rocket Stadium, Wakefield, UK Dean Williams

Cet été, le Toulouse Olympique se délocalise pour jouer deux matchs à Carcassonne (19/08) et Albi (26/08).

Comme annoncé fin juin, en raison de l’organisation de la Coupe du Monde de rugby à XV et plus particulièrement l’utilisation du stade Ernest-Wallon comme camp de base pour le Japon, le Toulouse Olympique ne pourra pas y jouer ses matchs à domicile à partir du mois d’août. Et justement, pour ses 2 rencontres à domicile d’août, le TO a décidé de se délocaliser dans des villes à la fois touristiques et treizistes : Carcassonne (19/08) et Albi (26/08).

Albert Domec et Mazicou recevront un match du TO

Ce sont les stades Albert Domec et Mazicou qui recevront les 2 rencontres délocalisées du mois d’Août. Le premier, situé à Carcassonne, est connu pour accueillir les matchs de Carcassonne XIII, qui évolue en Championnat de France Elite 1, ainsi que les matchs de rugby à XV de l’US Carcassonne, qui évolue en Nationale. Il accueillera donc TO vs Swinton le samedi 19 août à 18h. Le second est l’antre historique des Tigres d’Albi RL qui évoluent en Championnat de France Elite 1. Il sera le théâtre de TO vs Barrow le samedi 26 août à 17h.

Deux déplacements organisés pour les supporters Français et Anglais

Afin de faciliter l’accès à Carcassonne et Albi pour les supporters Toulousains mais aussi Anglais, le TO XIII met en place des bus depuis le stade Arnauné, facilement accessible en métro (arrêt Barrière de Paris, Ligne B) et où il sera possible de laisser son véhicule.

En attente de confirmation pour le match de septembre

La dernière date délocalisée, la très attendue rencontre entre le TO et les Featherstone Rovers le 16 septembre prochain, se disputera dans la métropole Toulousaine. Le dirigeants Olympiens finalisent les accords et communiqueront prochainement.