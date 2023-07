Kaaris et Kalash samedi en concert à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Grande soirée rap au Poney Club Toulouse avec Kaaris, Kalash Criminel et Kerchak ce samedi 15 juillet.

L’association Regarts dégoupille encore une soirée dont elle seule à le secret. Le rap sera à l’honneur au Poney Club ce 15 juillet avec du lourd, du très très lourd. Kaaris, Kalash Criminel & Kerchak seront présents pour vous envoyer un show enflammé !

On en présente plus Kaaris. Le rappeur a fait une entrée dantesque en 2012 dans le rap game pour ne plus jamais en sortir. Kalash » ou « Mwaka Boss » est le rappeur et chanteur martiniquais devenu célèbre ces dernières années pour ses titres dancehall / reggae. Avec la chanson « Mwaka Moon », tirée de son quatrième album, Kalash a battu tous les records.

Les rappeurs se retrouveront sur la scène du Poney Club dans le nouveau cadre du lieu éphémère de l’été. Jusqu’au 9 septembre, découvrez les nouvelles « écuries » du Poney Club à l’aéroport de Toulouse-Blagnac. Sur un site unique et inédit pour ce type d’événement, il sera possible de découvrir ou de redécouvrir les artistes de la scène française et internationale actuelle, de venir avec des amis ou en famille pour boire un verre et profiter des food trucks, tout en admirant le coucher de soleil sur les pistes.

Le parking P3 accueillera cette guinguette à ciel ouvert durant tout l’été ! Ce sont près de 3 000 m² de musique et de convivialité qui seront proposés avec une installation technique de pointe, une scénographie sur mesure et une immersion totale dans un décor en adéquation avec son environnement.

Kaaris, Kalash Criminel et Kerchak

Samedi 15 juillet

Poney Club Toulouse

Réservations : https://shotgun.live/fr/events/kaaris-kalash-criminel-kerchak-poney-club