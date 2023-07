Le théâtre du Grand Rond s’installe en plein air

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le théâtre du Grand Rond Toulouse propose une programmation estivale en extérieur du 14 au 29 juillet avec des spectacles et une guinguette.

Le Grand Rond prend le large. Tout le mois de juillet, le Théâtre prend le grand R’ pour la deuxième année consécutive. Rendez-vous à l’école Calvinhac, pour 3 semaines de théâtre et de musique en extérieur, des spectacles familiaux, jeune public et apéro-spectacles. On pourra y découvrir des spectacles chaque semaines mais aussi un guinguette pour profiter des beaux jours estivaux.

Parmi le nombre de spectacle en journée et en soirée, grand public ou pour le jeune public, voici les événements à noter dans son agenda :

Les 14 au 15 juillet, accueillie à plusieurs reprises pour ses solos, Les Leçons impertinentes de Zou, Maëlle Mays de la compagnie Le Thyase vient cette fois en duo et en extérieur avec Le Cauchemar de Grimm, une adaptation du conte du genévrier qui allie burlesque, gore et touches de magie pour traiter l’intrigue familiale de ce conte des frères Grimm.

Du 20 au 22 juillet, le Collectif Membres qui s’empare des questions d’identité présente son spectacle éponyme Membre. Au travers d’une enquête à vue, les trois artistes nous embarquent dans un voyage où la singularité de chacun fait la particularité de toustes.

Du 27 au 29 juillet, le Muerto Coco présente Danser dans mon petit salon sans me poser de question. De quoi parle-t-on quand on prononce le mot « virilité » ? Pendant plus d’un an, Maxime Potard est parti à la rencontre de personnes invitées à échanger sur le sujet. Une divagation documentaire. Ou juste une belle comédie musicale pour, au final, essayer de se rêver loin de tout ça !

Samedi 29 juillet à partir de 19h, Le grand Rond vous attend pour une soirée de clôture festive avec un concert de The Six Pack et sa musique soul et funk et la dernière représentation du spectacle Danser dans mon petit salon sans me poser de question .

Au Grand R’

Du 14 au 29 juillet 2023

Ecole Calvinhac

8 rue jacques Labatut 31000 Toulouse

www.grand-rond.org