Lombre présente le clip de « Dors Petit, Dors »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Son album nous a charmé, Lombre est de retour avec le clip du très beau « Dors Petit, Dors ».

Dors petit, dors est le 4éme extrait d’Ailleurs, le premier Album de Lombre sorti le 12 mai dernier. Fidèle à ses valeurs de partage et d’espoir, il colore son spoken word dune production plus soleil quasi caribéenne pour imaginer la bande son de lété. Une déclaration d’amour à l’enfance pour ne jamais oublier que c’est en rêvant que l’on construit sa vie. Sourires, énergie et dancefloor au rendez-vous, à retrouver sur les scènes des festivals cet été !