Le TFC débute sa préparation pour la saison prochaine

Le Toulouse FC débute sa préparation et on en sait plus sur les matchs amicaux de l’intersaison.

Comme annoncé par le Coach Garande dans sa toute première interview, les joueurs du TFC entameront leur préparation, physique et technique, lundi, après une semaine d’examens médicaux. Au programme de cette première semaine de reprise : deux séances quotidiennes lundi, mardi, jeudi et vendredi, une seule (matinale) mercredi et samedi.

Stage de dix jours à Navata en Espagne

Les joueurs toulousains seront en stage du 13 au 23 juillet. Durant dix jours, ils travailleront intensivement en Espagne, du côté de la Catalogne, à Navata, au sein d’un complexe que certains d’entre eux connaissent déjà pour y avoir séjourné l’été dernier : l’hôtel Torremirona de Navata.

La liste des matchs amicaux de préparation

Patrice Garande et ses troupes disputeront cinq matchs amicaux face à des adversaires de National 1, Ligue 2 BKT et Ligue 1 Uber Eats.

TFC / FC Sète 34 (National 1) le mardi 21 juillet à 18 heures sur le complexe sportif de l’hôtel Torremirona de Navata (rencontre à huis clos).

TFC / Pau FC (Ligue 2 BKT) le vendredi 31 juillet à 19 heures au stade de Sède de Saint-Gaudens.

TFC / Girondins de Bordeaux (Ligue 1 Uber Eats) le mardi 4 août à 19 heures au stade Armandie d’Agen.

TFC / Rodez Aveyron Football (Ligue 2 BKT) le samedi 8 août à 19 heures sur le complexe sportif Jean Verbeke de Montauban.

TFC / Chamois Niortais (Ligue 2 BKT) le samedi 15 août à 19 heures au stade Alain Roche de Villenave d’Ornon.