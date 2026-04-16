Jazz en Comminges 2026 : Le rendez-vous musical incontournable du mois de mai !

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À un mois de l’événement, la ferveur monte ! Du mercredi 13 au dimanche 17 mai 2026, la ville de Saint-Gaudens vibrera au rythme de la 23ème édition du célèbre festival Jazz en Comminges. Avec une programmation prestigieuse mêlant légendes internationales, étoiles montantes et talents régionaux, cet événement promet des soirées d’exception pour tous les amoureux de la note bleue.

Le festival Jazz en Comminges, véritable institution dans le paysage culturel de l’Occitanie, ouvre bientôt ses portes pour 5 jours de musique intense. Fidèle aux principes qui ont fait son succès depuis plus de deux décennies, cette nouvelle édition propose un équilibre parfait entre un « Festival IN » très ambitieux et un « Festival OFF » convivial et ancré sur son territoire.

Un Festival IN de haute volée : Le programme des soirées

Les scènes musicales de Saint-Gaudens s’apprêtent à accueillir une affiche vertigineuse, conjuguant découvertes, émotions et énergie pure, tous les soirs à partir de 20h30.

Mercredi 13 mai : Swing et Découvertes La soirée d’ouverture mettra à l’honneur la relève avec le NAAMLOZE Trio , lauréat du Tremplin Jeunes Talents 2025, et son univers vibrant. La deuxième partie de soirée fera un bond dans le temps avec le MAM’ZELLE BEE SWING Orchestra , qui plongera le public dans l’ambiance pétillante et le swing des années 40-50.

Jeudi 14 mai : Rencontres et Rythmes cubains Une soirée placée sous le signe du métissage ! En première partie, le public assistera à la rencontre explosive entre Erik TRUFFAZ , figure majeure de la trompette électro-jazz, et le saxophoniste-chanteur de flamenco Antonio LIZANA . Ensuite, le pianiste Harold LÓPEZ NUSSA fera la démonstration de son irréfutable maîtrise, jetant un pont entre héritage cubain et jazz moderne.

Vendredi 15 mai : Contrebasse et Grand Orchestre Place aux grandes formations avec L’AUTRE BIG BAND qui, pour l’occasion, invitera Géraldine LAURENT et Lucile RENTZ en première partie. Le clou du spectacle sera assuré par l’immense Avishai COHEN . Le contrebassiste d’exception, accompagné de son Quintet, promet un voyage musical inoubliable.

Samedi 16 mai : De J.S. Bach à La Havane Le virtuose Paul LAY, pianiste à l’inspiration hors du commun, revisitera en trio la musique de J.S. Bach. La soirée se poursuivra avec la bouillonnante Ana Carla MAZA. L’artiste cubaine, l’une des figures les plus prometteuses de la scène internationale, viendra embraser la scène avec son violoncelle et sa voix envoûtante.

Un Festival OFF riche et des animations pour tous

Parallèlement aux grands concerts du soir, le festival s’empare de la ville avec son Festival OFF, qui fait la part belle aux musiciens d’Occitanie et permet de démocratiser le jazz.

Mais Jazz en Comminges 2026, c’est aussi un carrefour culturel et inclusif avec :

Des expositions thématiques fascinantes.

Des rencontres Cinéma pour lier l’image au son.

Un stage de musique inédit spécifiquement ouvert aux malvoyants et aux non-voyants.

Une animation musicale chaleureuse au Club Guy Laffite .

Une restauration éphémère très attendue au Parc des Expositions du Comminges, pour lier gastronomie et convivialité.

Informations Pratiques & Billetterie

La billetterie est d’ores et déjà ouverte et, à seulement 30 jours du coup d’envoi, les places s’envolent rapidement !