Le Stade Toulousain, meilleur centre de formation de Top 14 !

Le Stade Toulousain conserve son titre de meilleur centre de formation pour 2021/2022.

A partir de leurs résultats sportifs et scolaires sur la saison 2021-2022, la commission formation de la Fédération Française de Rugby et de la Ligue Nationale de Rugby a rendu public le classement des centres de formation de Top 14 et Pro D2. Pour la quatrième fois depuis l’instauration de ce classement, le Stade Toulousain est élu meilleur Centre de Formation de Top 14 ! Dans le détail, les Rouge et Noir pointent en tête de la partie sportive et se classent deuxièmes de la partie scolaire.

L’évaluation des Centres de Formation repose sur l’efficacité sportive et scolaire lissée sur les 3 dernières années.