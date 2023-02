Partager Facebook

Le Ballet du Capitole interprète le programme Paysages Intérieurs de Carlson et Malandain du 10 au 12 février au Théâtre de la Cité Toulouse.

Carolyn Carlson et Thierry Malandain sont des monuments de l’art chorégraphique de notre temps, deux artistes régulièrement programmés à Odyssud avec leurs compagnies respectives. Ce programme interprété ici par le Ballet du Capitole rassemble autour d’un geste poétique entre rêve et intériorité, une danse de ce qui est caché et qui se dévoile. L’émotion affleure naturellement dans l’atmosphère enveloppante de la musique incantatoire de Philip Glass, des tableaux sonores de Nicolas De Zorzi et des mélodies mélancoliques de Frédéric Chopin. Les paysages intérieurs exhalent ainsi de mystérieux parfums de poésie dansée. Paysage intérieurs, comme un souffle d’âme !

> https://theatre-cite.com/