Le Stade Toulousain donne des précisions pour la réception de la Rochelle

Dans un communiqué de Presse, le Stade Toulousain a décidé d’éclaircir certains points concernant la réception de la Rochelle suite à quelques articles sur le sujets. Et ainsi, éteindre quelques polémiques éventuelles.

Dans un premier temps, la rencontre aura bien lieu samedi 12 septembre devant 5000 personnes. « Malgré de nombreux efforts consentis, le Stade Toulousain n’a pas obtenu de dérogation pour une jauge de spectateurs plus large auprès de la Préfecture de Haute-Garonne, compte tenu des conditions sanitaires actuelles. De ce fait, la limite est fixée à 5 000 places dans le stade pour la rencontre » explique le club Champion de France 2019.

Mais pour qui les places ?

Avec un nombre d’abonnés et de partenaires supérieur à 5 000 personnes, le Stade toulousain se retrouve dans l’obligation de répartir équitablement les places entre ses mêmes abonnés et partenaires. » Pour ne créer aucune frustration, éviter de procéder à un tirage au sort ou toute autre décision arbitraire, le club a envoyé un formulaire d’inscription à ses abonnés pour juger au mieux du nombre de personnes souhaitant assister à la rencontre. Dans le même temps, le Stade Toulousain a sondé ses partenaires détenant des places sèches pour la rencontre afin qu’ils consentent à un effort équitable à celui des abonnés et valider ou non leur présence. À ce jour, 900 abonnés sur 4125 au total ont volontairement cédé leur place pour la rencontre et les partenaires ont quant à eux délibérément abandonné 900 places pour atteindre une équité parfaite ».

Par ailleurs, le club tient à souligner que :