Sorties Cinéma : Le Bonheur des uns, La Daronne, Remember Me,…

Cette semaine au cinéma, le très bon » Le Bonheur des uns », une Isabelle Huppert incroyable dans La Daronne, les yeux dans les bleus version féminine avec le très réussi Les Joueuses #paslàpourdanser ou encore Remember Me et Antebellum.

Le Bonheur des uns… de Daniel Cohen avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence Foresti

Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de longue date. Le mari macho, la copine un peu grande-gueule, chacun occupe sa place dans le groupe. Mais, l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit un roman, qui devient un best-seller.

La Daronne de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani

Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d’une enquête, elle découvre que l’un des trafiquants n’est autre que le fils de l’infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête d’un immense trafic ; cette nouvelle venue dans le milieu du deal est surnommée par ses collègues policiers « La Daronne ».

Remember Me de Martín Rosete avec Bruce Dern, Caroline Silhol, Brian Cox

Claude est septuagénaire, veuf et critique de cinéma et théâtre. Il apprend que l’amour de sa vie, Lily, célèbre actrice française, a été admise dans une maison spécialisée dans le traitement d’Alzheimer en Californie. Il ne l’a pas vue depuis 30 ans.

Les Joueuses #paslàpourdanser de Stéphanie Gillard

L’équipe féminine de L’Olympique Lyonnais s’est imposée au fil des années comme une des meilleures équipes de football au monde. D’entraînements en compétitions, de doutes en victoires, ce film plonge pour la première fois au coeur du quotidien de ces joueuses d’exception.

Antebellum de Gerard Bush, Christopher Renz avec Janelle Monáe, Jena Malone, Kiersey Clemons

L’auteure à succès, Veronica Henley, se retrouve piégée dans un monde effroyable dont elle doit percer le mystère avant qu’il ne soit trop tard.