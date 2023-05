Le Spectacle Murmuration en 2024 à Toulouse

Partager Facebook

Le spectacle Murmuration de Sadeck Berrabah sera présenté au Zénith Toulouse Métropole le 27 avril 2024.

L’homme aux millions de vues sur les réseaux sociaux et dont le parcours incroyable est déjà un conte de fées, arrive en tournée dans toute la France ! De Shakira à Chris Brown en passant par les Grammy Awards, les Victoires de la Musique, les JO de Paris 2024 et tant d’autres événements planétaires, Sadeck Berrabah sera en tournée des Zénith en 2024 avec son premier spectacle MURMURATION. Plus de 40 danseurs vont vous faire voyager et rêver pendant 1h15 sur des chorégraphies hypnotisantes de Sadeck Berrabah.

Rendez-vous le 27 avril 2024 au Zénith Toulouse Métropole pour découvrir ce spectacle.

Réservations : www.bleucitron.net