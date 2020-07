Le spectacle Chut au Grand Rond cette semaine

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Du 21 au 25 juillet, du mardi au samedi à 20h30, la compagnie 11h11 revient avec son tout nouveau spectacle Chut ! au Théâtre du Grand Rond de Toulouse.

Après le 11/11/11 à 11h11, étonnant non ? de Desproges puis L’homme est le seul animal qui porte des bretelles d’Alexandre Vialatte, la compagnie 11h11 continue sa généalogie des écrivains de l’absurde, dans un univers fantaisiste nourri et rythmé par un théâtre de l’objet. Cette fois Alexis Gorbatchevsky, seul en scène, exhume la plume drôle, absurde, cruelle et caustique de Daniil Harms, écrivain russe à l’humour noir, absurde et jubilatoire !

« On a voulu réduire un écrivain au silence. Pas de chance. Il a continué à écrire. On l’a fait disparaître. Ses textes ont circulé sous le manteau » Alexis Gorbatchevsky exhume pour notre plus grand plaisir cet auteur russe peu connu du public français. Poète satirique, météore et iconoclaste, Daniil Harms est le chef de file de l’Obériou, l’ultime groupe de poètes du modernisme russe. Le régime stalinien ne s’est pas contenté d’annihiler la création des obérioutes ; il les a éliminés physiquement.

Dans cette pièce Alexis Gorbatchevsky cherche à rendre compte du processus d’écriture de l’écrivain dans son quotidien. Il donne à voir les deux facettes d’un homme : l’orfèvre qui cisèle sa fantaisie littéraire et l’homme censuré qui vit dans des conditions de misère. Il s’entoure de constructions de papiers et de cartons pour mieux coller à l’univers spartiate et scriptural de cet auteur prolifique. Chut ! est une invitation à se taire que l’auteur n’a pas voulu suivre, une injonction au sérieux que nous ne suivrons pas non plus. Vous reprendrez bien un éclat de rire ?

Plus d’infos :

Théâtre du Grand Rond

23 rue des Potiers

31 000 Toulouse

05 61 62 14 85

www.grand-rond.org