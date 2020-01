Le Spectacle Azul ce vendredi à l’Aria !

Partager Facebook

La Compagnie Bessoucouna présentera le spectacle « Azul » ce vendredi 24 janvier à l’Aria de Cornebarrieu.

« En espagnol, azul signifie bleu. Dans la langue kabyle il se traduit par proche du cœur et s’utilise pour se saluer. Lorsque je prononce azul, je pense : ciel, mer, absolu, idéal… L’eau me renvoie aux symboliques de la purification, du renouveau, de l’élément féminin lié à la maternité et à l’origine, à l’illusion et au reflet, au temps qui s’écoule ». Cécilia S. évolue sur une structure de 6 m de haut, entre le cocon originel et la « prison mentale » dans laquelle on s’enferme parfois au fil de sa vie. La scénographie souligne les dualités chères à la chorégraphe : solitude et union, résistance et lâcher prise, confusion et apaisement.

Rendez-vous ce vendredi 24 janvier à l’Aria.

Azul par la compagnie Bessoucouna

Vendredi 24 janvier 2020 20h30

Aria de Cornebarrieu