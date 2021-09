Le son de Hans Zimmer pour la réouverture du Zénith de Toulouse

Partager Facebook

Mercredi 22 septembre, le Zénith de Toulouse va rouvrir ses portes avec le concert The World Of Hans Zimmer.

Un an et demi après son dernier concert, le Zénith se prépare à rallumer les lumières pour une nouvelle série de live. Pendant cette longue période, les équipes de la salle toulousaine ne sont pas restées les bras croisés. Climatisation, éclairage , peinture au sol, nouvelles dispositions dans les loges, le catering ou encore la partie administrative ont pris un coup de neuf.

Et pour débuter une nouvelle saison, rien de mieux que le son de Hans Zimmer, le nouveau maitre de la musique à Hollywood.

The World of Hans Zimmer présente une sélection des plus grandes œuvres du compositeur adaptée pour un orchestre symphonique. Hans Zimmer lui-même a passé plusieurs mois à transformer ses bandes originales en pièces de concert classique. Même s’il ne se produit pas en personne lors de cette tournée, il en reste le directeur musical.

Il reste encore des places pour ce show sur www.box.fr et au 0534311000