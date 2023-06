Le Sicoval lance une application pour faciliter le quotidien

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

« COCO », une nouvelle application lancée par le SICOVAL pour faciliter le quotidien des habitants.

La communauté d’agglomération du Sicoval propose à ses habitants une nouvelle application mobile appelée « COCO ». Elle permet d’accéder gratuitement en un clic aux services et démarches indispensables à leur vie quotidienne.

Tour d’horizon des services et infos à retrouver sur l’application Coco :

– Déchets et eau : jours de collecte dans sa commune, horaires des déchèteries, les démarches en un clic, qualité de l’eau,

– Transports et environnement : carte interactive, itinéraires vélos, aires de covoiturage, indice de qualité de l’air,

– Enfance et jeunesse : programmes, réservations, paiement des factures,

– Offres d’emploi du Sicoval, des 36 communes, et des entreprises du territoire,

– Alimentation : jours de marché, producteurs locaux, menus de la cantine des enfants,

– Loisirs : événements du territoire, horaires des piscines et cinémas, randonnées,activités touristiques,

– L’actualité de l’Agglo et la lettre d’information.

Les habitants peuvent aussi être alertés en temps réel via des notifications, et poser leurs questions en ligne à cet assistant virtuel. Un nouveau service d’accueil aux usagers, qui apporte une information simple et fiable en temps réel, 24h/24h et 7 jours/7.

Accéder à l’application

App store : https://apps.apple.com/fr/app/coco-sicoval/id1498774875

– Google play :