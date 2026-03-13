Le Salon Vins & Terroirs de Printemps ouvre ses portes au MEETT : 3 jours de fête et de gastronomie

Partager Facebook

Twitter

Dès ce vendredi à 11h00, le MEETT se transforme en capitale de l’œnologie et de la gastronomie avec le coup d’envoi du Salon Vins & Terroirs de Printemps. Au programme : plus de 200 exposants, des dégustations riches en découvertes, une ambiance du Sud-Ouest et des synergies inattendues. Préparez vos papilles !

Un tour de France (et du monde) dans votre verre

Que vous soyez amateur éclairé, passionné ou simple curieux, cet événement est pensé pour ravir toutes les envies. Avec plus de 200 stands déployés sur les trois jours, le salon propose une véritable immersion au cœur des vignobles de nos territoires.

Toutes les grandes régions viticoles françaises répondent à l’appel :

Les incontournables : Bordeaux, Bourgogne, Champagne, Vallée du Rhône, et bien sûr notre grand Sud-Ouest.

Les pépites de nos terroirs : Alsace, Beaujolais, Corse, Jura, Languedoc-Roussillon, Provence-Côtes d’Azur, Val de Loire et Centre Loire.

L’exploration ne s’arrête pas aux frontières de l’Hexagone. Des escales vous emmèneront à la découverte des cépages d’Argentine, du Chili et d’Italie. Les amateurs de spiritueux, de cocktails, ainsi que les adeptes d’une viticulture plus verte y trouveront également leur bonheur avec une belle sélection de vins en conservation BIO.

Gastronomie et ambiance au rendez-vous

Parce qu’un bon vin s’accompagne de bons mets, le salon met évidemment à l’honneur les spécialités locales et les gourmandises.

Pour faire une pause savoureuse entre deux allées, plusieurs options s’offrent à vous :

Le restaurant éphémère Maison Pergo : Installé directement à l’intérieur du salon, il promet une halte gourmande de grande qualité.

Les espaces pique-nique : Parfaits pour déguster sur le pouce les trouvailles dénichées auprès des exposants « Terroirs ».

Le point d’orgue du week-end : La grande nocturne de ce vendredi ! Le salon restera exceptionnellement ouvert jusqu’à 21h30, avec une animation musicale rythmée par des bandas, pour une ambiance conviviale garantie.

Deux salons pour le prix d’un

Le saviez-vous ? Du 13 au 15 mars, votre visite au MEETT vous permet de faire d’une pierre deux coups. Le Salon Vins & Terroirs se tient en effet simultanément avec le Salon de l’Immobilier (Hall 3). Une occasion en or de rencontrer des experts pour répondre à vos questions et découvrir les opportunités de cette année 2026 dans l’immobilier, juste après une dégustation.

Informations pratiques pour préparer votre visite

L’organisation a prévu des services pensés pour faciliter votre expérience, à commencer par l’excellent service Drive. Vous pouvez effectuer vos achats sur les stands l’esprit léger, et retirer vos bouteilles directement à la sortie du parking en fin de visite.

Horaires (Entrée du salon Hall 2) :

Vendredi : de 11h00 à 21h30 (Nocturne musicale avec bandas)

Samedi et Dimanche : de 10h00 à 19h00

Bon plan : N’hésitez pas à utiliser la billetterie en ligne pour bénéficier des tarifs de la Promo Web.

Accès et Stationnement (Concorde Avenue, 31840 Aussonne) :