Le Programme Détonant de la Dernière Semaine du Festival TAPAGES !

Le mois de mars toulousain continue de vibrer au rythme de la création théâtrale ! Du 16 au 22 mars, le Festival TAPAGES entame sa dernière ligne droite. Au programme : une semaine foisonnante mêlant humour grinçant, poésie loufoque, questionnements écologiques et mémoires locales. Que vous soyez amateur de théâtre d’objet, de danse, ou curieux de découvrir les coulisses de la création, cette programmation de clôture promet de marquer les esprits. Voici tout ce qu’il ne faut pas manquer.

Spectacles Tout Public : Une semaine riche en émotions

La sélection de cette dernière semaine explore toute la palette des émotions humaines à travers des mises en scène audacieuses et des textes poignants.

Lundi 16 mars : L’Archet de la Camarde (Cie Le Bénéfice du songe) Une conteuse et un contrebassiste vous embarquent dans un univers où l’humour grinçant rencontre la poésie. Des histoires chuchotées à l’oreille des spectateurs courageux pour frissonner et sourire en musique.

Lundi 16 et Mercredi 18 mars : Hôtel Cabaret (Cie L’oiseau dans la bouche) Plongez dans les Années Folles. Suivez les péripéties d’un jeune concierge dont le premier jour de travail télescope le grand bal d’une comtesse aussi prestigieuse que mystérieuse.

Mercredi 18 et Vendredi 20 mars : Duendecitos (Cie des Danzon) Une performance où la chorégraphie devient musique. Sur des rythmes flamencos et grecs, les interprètes déclinent des vignettes expressives, jouant avec les variations de gestes et les expressions du visage.

Jeudi 19 et Samedi 21 mars : À quoi bon les poètes ? (Cie Feelicie) Rencontrez Feelicie, une professeure de poésie à mi-chemin entre un poète maudit et Mary Poppins, qui dépoussière l’art des mots dans une salle de classe délicieusement vintage.

Jeudi 19 et Samedi 21 mars : La solitude se peuple à coups de pioche (Cie Avalanche) Le personnage d’Aurore déploie des stratégies inventives pour traverser sa solitude, naviguant entre le néant et le besoin viscéral de relations concrètes, dans une réflexion profonde sur nos liens à l’invisible.

Samedi 21 et Dimanche 22 mars : Tous ces os fragiles qui se rassemblent (Cie Créature Ingrate) À travers le prisme du théâtre d’objet, ce spectacle propose un voyage à la fois intime et politique. Une introspection nécessaire pour questionner les inégalités sociales en quête de réparation.

Dimanche 22 mars : Tout va bien : AZF (Cie Khomsa) Une résonance particulière pour le public toulousain. Les enfants d’AZF, devenus adultes, racontent le drame à travers un procès onirique organisé dans une chambre d’enfant, où le merveilleux parvient à transcender le tragique.

Programmation Jeune Public : Éveiller les consciences

Le Festival TAPAGES n’oublie pas les plus jeunes avec des propositions théâtrales conçues pour ouvrir le dialogue sur des sujets cruciaux, dès le plus jeune âge.

Mercredi 18 et Jeudi 19 mars : Un souci nommé Algos (Cie Vague Submersion) Dès 7 ans. Un spectacle lumineux pour aborder l’éco-anxiété et notre rapport à la nature, en confrontant la vie urbaine à la vie rurale.

Jeudi 19 et Samedi 21 mars : Contes de la Sabia (Cie Lyami) Un voyage visuel et magique à travers des paysages lointains. Ces contes colorés abordent des thématiques universelles comme les origines, la transformation et l’espoir.

Dans les Coulisses : Étapes de Travail et Maquettes

Pour les passionnés de théâtre et les professionnels, le festival ouvre les portes de la création en train de se faire. (Note : La date du Cabinet #4 a été ajustée au vendredi 20 mars pour correspondre au calendrier).

Mardi 17 mars – Maquettes : Huit formes courtes destinées particulièrement aux professionnels. Venez découvrir les extraits et projets des compagnies Empreintes Fluides, Les insensées, L’enclos et La Hache . (Entrée libre, dans la limite des places disponibles).

Mardi 17 mars – Cabinet de Curiosités #3 : Découvrez les spectacles en cours de création des compagnies STRAP, Séquence émotion, WIV et Compagnie Instable .

Vendredi 20 mars – Cabinet de Curiosités #4 : Dernière session pour découvrir les travaux en devenir des compagnies Vraiment super, Haute envolée, et Lystrata.

Tarifs et Informations Pratiques

Pour faciliter votre venue et profiter pleinement de cette dernière semaine, voici le récapitulatif des tarifs appliqués lors du festival :

Catégorie Plein Tarif Tarif Réduit Spectacles (Grande salle) 14 € 10 € (précaires) / 7 € (- de 12 ans) Spectacles (Espace accueil) 10 € 7 € (précaires) Jeune Public 7 € (Unique) Carnet 5 places : 30 €* Étapes & Cabinets de curiosités 10 € 7 € (précaires) LE TA-PASS (10 places + 2 boissons) 60 € 40 € (précaires)

*Les carnets « Pleins Feux » sont acceptés. Le Carnet Jeune Public (30€) offre 5 places non-nominatives et sans limitation de durée.

Le TA-PASS est non-nominatif et valable pour toutes les propositions du festival.

Réservation : sur le site du Théâtre du Grand Rond