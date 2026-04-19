L’Art éclot à Borderouge : La Micro-Folie s’installe aux Jardins du Muséum !

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Et si vous profitiez des vacances de printemps pour faire le tour du monde des plus grandes œuvres d’art sans même quitter la Ville Rose ? Du 21 avril au 2 mai 2026, le célèbre dispositif de la « Micro-Folie » fait escale aux Jardins du Muséum de Toulouse, au cœur du quartier de Borderouge. Avec un thème parfaitement de saison, « La Micro-Folie se greffe aux jardins », cet événement gratuit et ouvert à tous promet une immersion spectaculaire où la nature et la culture s’entremêlent grâce à la magie du numérique.

Qu’est-ce que la Micro-Folie Itinérante ?

Soutenue par le Ministère de la Culture, la Micro-Folie est un projet novateur qui vise à démocratiser l’accès à l’art. Le concept est simple, mais redoutablement efficace : un musée numérique mobile qui voyage de quartier en quartier.

À Toulouse, ce dispositif itinérant parcourt les MJC, les centres sociaux et les espaces culturels. Son objectif ? Rendre accessibles les chefs-d’œuvre des plus grandes institutions nationales et internationales (comme le Louvre, le Château de Versailles ou le Centre Pompidou) en très haute définition, à travers des écrans géants, des tablettes tactiles et des casques de réalité virtuelle.

Une escale printanière dédiée à la nature et à la biodiversité

Pour son étape d’avril 2026, la Micro-Folie ne pouvait pas trouver meilleur écrin que les Jardins du Muséum. Ce lieu toulousain emblématique, véritable havre de paix dédié à l’agronomie et à la botanique, accueillera l’installation avec une thématique sur-mesure : l’évolution des jardins au fil du temps.

Oubliez les musées poussiéreux ! Les visiteurs sont invités à parcourir une sélection inédite de contenus ludiques, scientifiques et artistiques. Que vous soyez fasciné par Le Jardin de Monet à Vétheuil ou curieux de comprendre la représentation de la biodiversité à travers les siècles, la galerie numérique vous offrira un voyage visuel époustouflant, en parfaite résonance avec les plantes qui vous entourent à l’extérieur.

L’art 2.0 : une sortie idéale pour toute la famille

Le grand atout de la Micro-Folie, c’est son interactivité qui séduit toutes les générations :

Le Musée numérique (dès 6 ans) : Installé confortablement face à un grand écran, le public découvre un film scénarisé d’œuvres d’art. En parallèle, grâce à des tablettes tactiles individuelles, chacun peut « cliquer » sur l’œuvre projetée pour zoomer sur des détails microscopiques, lire des anecdotes ou lancer des jeux éducatifs.

L’espace Réalité Virtuelle (dès 12 ans) : Enfilez un casque VR et plongez à 360 degrés au cœur des toiles de maîtres, volez au-dessus de paysages naturels grandioses ou visitez des monuments inaccessibles. Une expérience sensorielle qui bluffe à chaque fois les adolescents !

Informations Pratiques et Accessibilité

Cet événement incontournable des vacances scolaires est totalement gratuit et en accès libre. L’espace a également été pensé pour être inclusif et est accessible au public en situation de handicap mental, cognitif et psychique.

Dates : Du mardi 21 avril au samedi 2 mai 2026. (Attention : L’exposition sera fermée le dimanche 26, le lundi 27 avril ainsi que le vendredi 1er mai).

Horaires : Du mardi au vendredi : de 14h00 à 17h30. Le samedi : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.

Lieu : Les Jardins du Muséum (Quartier Borderouge), 24-26 Avenue Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse.

Tarif : Gratuit, sans réservation.

Plus d’infos : Retrouvez le programme sur l’Agenda de Toulouse Métropole

Une occasion en or de concilier balade printanière et éveil culturel. N’hésitez pas à en profiter et restez connectés sur Toulouseblog.fr pour découvrir toutes les autres pépites de la métropole !