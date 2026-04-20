Plongée antique avec l’atelier « Les petits mosaïstes » au Musée Saint-Raymond !

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Les vacances de printemps approchent et la question fatidique se pose pour de nombreux parents toulousains : comment occuper les enfants avec des activités à la fois ludiques et intelligentes dans la Ville Rose ? Le jeudi 30 avril 2026, le Musée Saint-Raymond, véritable joyau de l’archéologie locale, propose l’atelier « Les petits mosaïstes ». Une création manuelle et historique pensée spécialement pour les 9-12 ans, idéale pour réveiller les artistes et historiens en herbe !

Un voyage dans le temps au cœur de la Tolosa romaine

Exit les écrans et les jeux vidéo, place à la matière, à la minutie et à l’authenticité ! Le Musée Saint-Raymond n’est pas qu’un simple lieu de conservation des vestiges du passé ; c’est une véritable machine à remonter le temps. Avec l’animation « Les petits mosaïstes », les jeunes participants sont invités à se glisser dans la peau des artisans de l’Antiquité.

L’activité a été conçue pour captiver l’attention des plus jeunes en deux temps forts :

L’observation grandeur nature : Avant de se salir les mains, les enfants parcourent les salles du musée pour observer de véritables mosaïques romaines parfaitement préservées. L’occasion de décrypter les motifs, les nuances de couleurs et le niveau de détail fascinant des artisans de l’époque.

La pratique créative : Place ensuite à l’action ! Les jeunes s’initient à la technique complexe de la mosaïque antique. Munis de petits galets de différentes teintes, ils imaginent, composent et assemblent leur propre chef-d’œuvre qu’ils pourront fièrement ramener à la maison.

Une animation encadrée par une experte : Béatrice Pradillon

Pour que l’immersion soit totale, l’atelier n’est pas animé par hasard. C’est Béatrice Pradillon, artisane mosaïste passionnée, qui prend les rênes de l’activité.

Son approche pédagogique permet de rendre ultra-accessible une technique millénaire. Entre patience, dextérité et créativité, l’intervenante guide chaque enfant pas à pas, transformant un simple cours d’Histoire en un moment de création vivante et inoubliable.

Le Musée Saint-Raymond : le QG des familles toulousaines

Si vous cherchez la sortie parfaite pour ces vacances d’avril 2026, le Musée d’Archéologie de Toulouse coche toutes les cases. Outre cet atelier exclusif, le MSR offre un cadre exceptionnel au pied de la Basilique Saint-Sernin.

Le saviez-vous ? Dans l’Antiquité, la mosaïque n’était pas seulement un élément de décoration. C’était aussi un puissant marqueur social, un signe extérieur de richesse que les élites de Tolosa affichaient dans leurs immenses villae !

Les collections de l’établissement ne laissent personne de marbre. Des majestueux bustes des empereurs de la galerie du 1er étage jusqu’aux étonnants reliefs sculptés illustrant les Travaux d’Hercule, le musée regorge de trésors à explorer en attendant que vos enfants terminent leur atelier.

Informations pratiques et réservations

Attention, les places pour les ateliers du Musée Saint-Raymond s’envolent généralement aussi vite qu’une course de chars ! Il est vivement recommandé de réserver dès maintenant pour garantir une place à votre enfant.

Date : Jeudi 30 avril 2026

Horaires : De 10h30 à 12h30

Lieu : Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse, 1 ter place Saint-Sernin, 31000 Toulouse.

Public : Enfants de 9 à 12 ans (l’atelier est réservé aux enfants, les parents peuvent en profiter pour visiter librement le musée ou flâner en centre-ville).

Tarif : 9 €

Billetterie : Réservez vos places directement sur l’Agenda de Toulouse Métropole

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