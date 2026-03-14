Nouveau spectacle, nouveaux talents : Les castings de « Very Love Trip » commencent bientôt au Casino Barrière Toulouse !

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Après l’immense succès de Time for Love, qui a fait vibrer plus de 15 000 spectateurs, le Théâtre du Casino Barrière Toulouse se prépare déjà pour sa prochaine grande aventure théâtrale et musicale. Prévue pour l’automne prochain, la nouvelle création intitulée « Very Love Trip » promet de repousser les limites du divertissement toulousain. Le compte à rebours est lancé : nouveau spectacle, nouveaux talents, les castings commencent bientôt !

« Very Love Trip » : Un voyage flamboyant et extravagant

Plus qu’une simple comédie musicale, cette nouvelle production s’annonce comme un tour du monde rocambolesque mêlant humour, amour et révélations croustillantes.

Un synopsis qui promet des étincelles

L’histoire suit Ava et Enzo, un couple sur le point de se dire « oui ». Mais c’était sans compter sur Sansfiltre, le droïde inventé par Enzo, qui lâche une véritable bombe : Enzo est en réalité déjà marié ! Une nuit d’ivresse à Las Vegas, dix ans plus tôt, l’a uni à une femme mystérieuse devenue depuis… Gloria Shine, la plus grande star mondiale de la chanson.

Soucieuse de protéger son image, Gloria refuse catégoriquement de signer les papiers du divorce et poursuit sa tournée internationale. S’engage alors une course folle autour du globe pour le couple. Sous l’œil attentif (et indiscret) du droïde Sansfiltre, les secrets éclatent et la jalousie s’en mêle. Leur amour résistera-t-il à ce périple sous les projecteurs du monde entier ?

Une création audacieuse et moderne

Portée par une troupe de 15 artistes polyvalents, la comédie musicale abordera de nombreux enjeux sociétaux à travers un prisme résolument moderne. Côté musique, le public pourra s’égosiller sur de grands tubes de la variété française et internationale, mais découvrira également, et c’est une grande première, des titres originaux créés spécialement pour le spectacle.

La mise en scène est une nouvelle fois confiée à Carole Chauvy, directrice artistique emblématique du Casino Barrière Toulouse, qui signe ici le livret de son dixième spectacle pour l’établissement. Pour enflammer la scène, les chorégraphies ont été confiées au talentueux duo toulousain Romane Chaney et Antoine Nya.

Castings : Rejoignez la troupe de la rentrée !

À seulement quelques jours du coup d’envoi des auditions, l’effervescence est palpable. Le Théâtre du Casino Barrière est à la recherche de ses futures étoiles (voix, musiciens, performeurs visuels et danseurs) pour donner vie à Very Love Trip.

Voici le calendrier détaillé des auditions prévues les 15, 29 et 30 mars 2026 :

Chanteurs / Chanteuses : Dates : Dimanche 29 et lundi 30 mars 2026 Modalités : Présélection sur dossier. Candidatures à envoyer avant le 25 mars 2026 à l’adresse verylovetrip@groupebarriere.com .

Musiciens : Date : Lundi 30 mars 2026 (à partir de 9h30) Modalités : Candidature obligatoire avant le 25 mars 2026 à verylovetrip@groupebarriere.com .

Danseurs, Danseuses et Performeurs visuels : Dates : Dimanche 15 mars 2026 (Performeurs à 10h, Danseurs à 13h, Danseuses à 14h30). Attention : Les candidatures pour ces catégories sont désormais clôturées.



Pour les artistes retenus lors de ces premières étapes, un Call Back général est programmé le lundi 30 mars.

Plus d’informations sur le site officiel : Casino Barrière Toulouse – Actualités Castings