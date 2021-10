Le Salon Auto Moto & Mobilités de Toulouse en novembre !

Partager Facebook

Le Salon Auto Moto & Mobilités de Toulouse lance sa nouvelle édition du 10 au 14 novembre 2021.

Ce rendez-vous biennal très attendu, tant par les professionnels que par le grand public, est organisé pour la première fois au MEETT, le nouveau Parc des Expositions de Toulouse. Il fédèrera sur plus de 30 000 m2 les principaux acteurs du marché avec une quarantaine de marques auto moto et proposera pour la toute première fois un espace dédié aux véhicules utilitaires.

Cet événement multimarques permettra aux visiteurs de découvrir les nouveaux modèles et motorisations, et sera l’occasion de faire le point sur les nouvelles tendances de mobilité, notamment avec le développement des ventes de véhicules hybrides et électriques.

Les visiteurs pourront découvrir toutes les nouveautés sur 4 et 2 roues exposées sur le salon, à tester en conditions réelles grâce à une zone d’essais de 1200m2 intégrée dans l’enceinte du

MEETT.

Ils pourront également profiter des nombreuses animations proposées tout au long du salon :

– « VTROTT », un simulateur virtuel de trottinette électrique pour plonger dans l’univers des mobilités douces et se sensibiliser à son usage.

– Un espace gaming qui permettra de participer à des tournois sur consoles Switch avec un accès libre aux différents jeux vidéos : Mario Kart, Hot Wheels, Trial Rising…

– Le Rally Raid, un stand bivouac qui accueille des pilotes régionaux et nationaux ayant participé à des courses comptant pour le championnat du monde des rallyes raids avec un parc de véhicules tout terrain : buggys, SSV, 4×4 du Rallye des Gazelles, 4L du 4L Trophy….

– Des ateliers pédagogiques et des mises en situation pour sensibiliser à la sécurité routière dès le plus jeune âge avec l’APPG, l’Association Pilotes Police gendarmerie, qui mettra en place en exclusivité pour le salon une simulation de renversement de la voiture tonneau et, pour les plus petits, une initiation au code de la route sur un circuit adapté avec des voitures électriques de petite taille.

Des simulateurs de conduite pour se glisser dans la peau d’un pilote.

Salon Auto Moto & Mobilités de Toulouse

Du mercredi 10 novembre au dimanche 14 novembre 2021

Au MEETT, nouveau Parc des Expositions de Toulouse

Tarif web : 5 euros sur www.salon-auto-toulouse.com