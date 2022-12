Le plus gros Festival Techno des Pyrénées revient en 2023 

Partager Facebook

Hibernation, le plus gros festival de Techno des Pyrénées, s’installe du 17 au 19 mars 2023 en Andorre après le succès de sa précédente édition.

Aurora, tel est le nom de cette 5e édition qui promet d’émerveiller plus de 4500 festivaliers par soir ! Après une édition 2022 résumée par un sold-out les deux jours, les organisateurs reviennent avec encore plus d’ambition. « Cette année, on souhaite passer encore un cap, si ce n’est deux, pour atteindre ce qu’il se fait de mieux en termes d’expérience pour notre public. L’accent va être mis sur la décoration, le show visuel et la proposition festive. On veut que tout le monde reparte avec des étoiles dans les yeux et se dise qu’Hibernation est vraiment un weekend à part, à vivre dans une année mais surtout à partager, entre amis, en famille ou en couple », explique le directeur du festival, Clément Dupont.

Toujours la même recette : montagne, neige, rencontre des publics français/andorrans/espagnols mais avec de nouveaux ingrédients pour ajouter du piment : l’apparition d’une nouvelle scène, la Mountain Stage. Elle se trouvera en haut des pistes de 11h à 17h et sera accessible gratuitement pour tous les skieurs de la station Grandvalira. « Pour nous, le pari était de pouvoir proposer un cadre exclusif pour tous les skieurs et d’accentuer cette rencontre entre le ski et la musique », explique Adrien Serres, l’un des promoteurs.

Une grosse programmation musicale !

Niveau programmation, les festivaliers pourront retrouver le producteur, auteur et compositeur français Vitalic, tête d’affiche du dernier Monégros Festival, le danois le plus célébre de la scène techno Kölsch, la DJ Allemande à l’ascension fulgurante Lilly Palmer et le duo français Cosmic Boys qui ont fraîchement signé chez Drumcode. On retrouvera également le producteur français Space 92, nouvelle étoile montante de la techno, Folamour et ses sets House et Groovy qui sont devenus une référence en Europe, mais aussi la French Touch avec Yuksek et ses sets ultra dansants. Enfin, Jennifer Cardini et Pablo Bozzi, boss du duo Infravision, nous gratifierons d’un B2B encore jamais vu et ultra-prometteur, dont les prémices de la collaboration ont caracolé en tête des streams HOR ces dernières semaines.

Au rayon des collaborations, Hibernation invite cette année l’Insane festival, qui se délocalisera pour la première fois ; le temps d’une soirée. « Après le succès de notre collaboration avec la Family Piknik, nous avions à cœur de retravailler avec une autre équipe et le choix était vite fait, car l’Insane est pour nous une référence dans ce qui se fait en matière de musique électronique », souligne Alexandra Rivière, associée sur le festival.

A 2h seulement de Toulouse, le festival sera un des grands moments la saison musicale cet hiver !

Billetterie : https://link.dice.fm/hibernation-festivalTeaser