Le plein d’activités à l’Envol des Pionniers pour les vacances de février !

Un programme riche en découvertes pour les vacances de février à L’Envol des Pionniers de Toulouse avec des visites, des ateliers et de belles animations autour de l’aventure de l’aéropostale et de ces aviateurs.

A l’occasion des vacances d’hiver L’Envol des Pionniers proposera de nombreuses activités au public. Une programmation qui ravira petits et grands entre les incontournables ateliers immersifs dédiés aux familles, le « tour de piste » pour visiter- entre autres- les lieux emblématiques : le wagon postal et le bureau de Didier Daurat ainsi que les différentes expositions à découvrir autour de Pierre-Georges Latecoere ou encore l’aventure de l’Aeropostale.

L’ATELIER FAMILLE : LES ENFANTS PEUVENT DEVENIR JOURNALISTES ET COUVRIR LA PREMIÈRE TRAVERSÉE COMMERCIALE DE L’ATLANTIQUE SUD EN AVION

Description générée automatiquementLe public pourra participer à l’Atelier Famille, une activité immersive au cœur de l’épopée aéropostale. Pendant 1 heure, les participants sont invités à jouer les « journalistes d’un jour » pour couvrir les préparatifs de la première traversée commerciale en avion de l’Atlantique Sud. Pour réussir le défi, petits et grands devront coopérer et réaliser plusieurs missions comme l’ont fait avant eux les pionniers de l’aéropostale (tri du courrier, décodage de télégrammes, observation de carte, transmission de communication morse, reconstitution de puzzles et observation de plans…) en utilisant des outils et objets d’époque.

LE “TOUR DE PISTE” : UNE VISITE GUIDEE A LA DECOUVERTE DES AVENTURES ET DES ANECDOTES DU SITE HISTORIQUE DE L’AEROPOSTALE

Afin d’immerger au mieux les visiteurs dans les coulisses de l’aéropostale, L’Envol des Pionniers propose un parcours d’une heure guidé par un animateur en tenue d’époque, incarnant l’un des pionniers de l’aviation

toulousaine. Cette visite guidée permet à tous les visiteurs de découvrir l’ensemble du site historique de Toulouse-Montaudran : le bureau de Didier Daurat, le Wagon Postal ou encore le champ d’aviation. Tout au long du parcours, le public revit l’histoire de ce berceau de l’aviation toulousaine à travers les grandes aventures qui ont marqué l’épopée de l’aéropostale.

Infos : https ://www.lenvol-des-pionniers.com/informations-pratiques/tarifs-billets/