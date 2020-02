Le phénomène du Stand-up, Jason Brokerss, à Toulouse pour deux soirées !

Partager Facebook

Les 12 et 13 février 2020, Jason Brokerss sera en spectacle à la Comédie de Toulouse.

Pour la première fois à Toulouse, le standupper y présentera son nouveau spectacle « 21ème seconde », mis en scène par Fary. Découvert par le grand public sur la scène du Jamel Comedy Club, du Marrakech du rire ou sur les réseaux, l’humoriste troyen dénoncera pendant un peu plus d’une heure les amlagames sur les religions et les individus. Grâce à son niveau d’écriture et son rapport au public, Jason s‘est fait un nom aux côtés des meilleurs humoristes de stand-up. Il collabore aujourd’hui avec Fary ou Alban Ivanov.

Jason Brokerss

Les 12 et 13 février 2020

La Comédie de Toulouse