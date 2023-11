Le Nouveau Printemps : La Prochaine édition imaginée par Alain Guiraudie à Toulouse

Partager Facebook

L’auteur et cinéaste Alain Guiraudie sera à la tête de la création de la prochaine édition du Nouveau Printemps du 30 mai au 30 juin dans les quartiers des Carmes – Saint Etienne de Toulouse.

Invitant chaque année un·e artiste à poser un regard sur un quartier de la ville de Toulouse, à s’intéresser à ses espaces et à ses habitant·e·s et à s’infiltrer dans ses interstices, Le Nouveau Printemps revient en juin 2024 dans le quartier Carmes – Saint-Étienne, l’un des plus anciens quartiers de Toulouse, dans ses musées et sur ses places publiques, dans ses boutiques et ses jardins.

Conteur hors-norme, Alain Guiraudie (Le raide l’évasion, l’Inconnu du Lac, Viens je t’emmène..) a le secret des télescopages improbables, le goût des pas de côté et un sens aigu des liens aux territoires. Il réunit une vingtaine d’artistes contemporains qui nous plongent, entre légèreté et inquiétude, dans les incertitudes d’un futur fantasmé. Expositions, projets participatifs, installations dans l’espace public, performances…. à l’image de ses films, il s’agit de trouver beauté et poésie là où on ne s’y attend pas.

Rendez-vous au Nouveau Printemps du 30 mai au 30 juin pour découvrir la direction artistique d’Alain Guiraudie.

Pour en savoir plus : https://lenouveauprintemps.com/