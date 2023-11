Le Toulousain Hugues Labiano présent dans la BD Gunmen of the West

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le dessinateur Toulousain Hugues Labiano participe à la BD Gunmen of the West signée Tiburce Ogier.

En douze histoires, Gunmen of the West retrace les destins authentiques et méconnus de hors la loi de l’Ouest américain de 1780 à 1920. Aventuriers, tueurs en série, filles de saloon, esclaves en fuite et amérindiens « hostiles » forment cette mosaïque sans pitié, bien souvent éloignée du mythe hollywoodien. Tiburce Ogier réunit donc la crème des auteurs actuels dans une épopée historique à travers les USA dont le toulousain Hugues Labiano.

Après avoir débuté dans plusieurs fanzines dans les années 80, il se professionnalise avec la publication d’illustrations pour Hachette et Bayard-Presse, un album pour la ville du Havre et des récits complets dans Circus et Vécu. En 1989, il participe au collectif Canal-Choc, dirigé par Christin et Mézières chez Alpen. Il signe chez Glénat en 1991 une série de trois albums sur un scénario de Gani Jakupi, Matador, dont le dernier tome est sorti en 1994 (sur des couleurs de Marie-Paule Alluard). Il rejoint les éditions Dargaud en début d’année 97 avec la sortie d’une nouvelle série, « Dixie Road », sur un scénario de Jean Dufaux. Il travaille également sur un projet avec Rodolphe et Le Tendre. Il a obtenu le prix du meilleure série pour « Dixie Road » lors du festival d’Illzach en novembre 2000. Avec « Black Op » (8 tomes à ce jour), co-signé par Stephen Desberg, il est parti pour un autre succès.

La BD Gunmen of the west sort le 15 novembre prochain aux éditions GrandAngle.

Scénario : Tiburce OGER

Dessin : Jef, Dominique BERTAI, Michel BLANC-DUMONT, Nicolas DUMONTHEUIL, Paul GASTINE, Eric HERENGUEL, Laurent HIRN, Hugues LABIANO, Félix MEYNET, Benjamin BLASCO-MARTINEZ, Stefano CARLONI, Christian ROSSI, Ronan TOULHOAT, Olivier VATINE,