Le nouveau film de Claude Lelouch en avant première au CGR Blagnac

Le réalisateur Claude Lelouch, accompagné de Sandrine Bonnaire et Kev Adams, présentera son nouveau long métrage L’amour c’est mieux que la vie le 9 décembre prochain au CGR Blagnac, près de Toulouse !

Un nouveau Claude Lelouch est toujours un événement en soi. Toujours la question de savoir si on est sur une bonne cuvée ou une passable. Reste qu’il trouve toujours à mettre en avant ses acteurs de la meilleure des manières. Pour son nouveau long métrage (plus de 50 au compteur), le réalisateur s’entoure d’un joli casting avec entre autres Sandrine Bonnaire, Gérard Darmon, Kev Adams, Elsa Zylberstein, Béatrice Dalle ou encore Clémentine Célarié.

Il sera présent au CGR Blagnac le 9 décembre avec Sandrine Bonnaire et Kev Adams pour une rencontre autour de ce nouveau long métrage avant une sortie en salle le 19 janvier 2022.

Synopsis :Les trois A : L’AMOUR, L’AMITIÉ et L’ARGENT sont les trois principales préoccupations de l’humanité. Pour en parler le plus simplement possible, Gérard, Ary et Philippe ont fait connaissance il y a 20 ans, à leur sortie de prison, et se sont tout de suite posé la vraie question : Et si l’honnêteté était la meilleure des combines ? Aujourd’hui, ils sont inséparables et scrupuleusement vertueux… Mais Gérard apprend qu’il souffre d’un mal incurable. Le sachant condamné, Ary et Philippe veulent lui offrir sa dernière histoire d’amour… car Gérard a toujours répété que l’amour c’était mieux que la vie.