Le Metronum lance les Pépites avec Lonny, Sigal et Meshaï

Lonny, Sigal et Meshaï sont les trois premières Pépites du Metronum le 21 octobre 2022.

Le Metronum lance ses soirées « Pépites », une plongée rafraîchissante dans la nouvelle vague musicale de Toulouse et d’ailleurs, avec pour seule boussole la curiosité. Premier rendez-vous le 21 octobre 2022.

Venez découvrir les pépites qui ont besoin de vos oreilles pour briller et se révéler au monde – celles et ceux dont on pourra dire fièrement plus tard « je l’ai vu.e au début de sa carrière »… Pour cette première, découvrez la folk sensible de Lonny, les chansons entêtantes de Sigal, et la pop éthérée de Meshaï, le tout pour 3 release inédites.

Réservation : https://metronum.festik.net/les-pepites-du-metronum-lonny-sigal-meshai/1