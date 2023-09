Le Japon à l’honneur au coeur de Toulouse ce weekend 

Partager Facebook

Avec la 6e édition du Japan Touch Toulouse, la culture et les traditions nippones sont à l’honneur de la ville rose les 2 et 3 septembre au Jardin Compans Caffarelli.

La ville rose ouvre ses portes au Japon. Camp de base des joueurs nippons pour la Coupe du Monde de rugby, festival cinéma à Colomiers, et ce weekend l’un des beaux moment de l’automne avec la 6e édition du Japan Touch Toulouse. Cet événement incontournable s’installe dans le jardin de Compans Caffarelli, proche du jardin Japonais Pierre Baudis.

Cet événement plein air propose de découvrir la culture avec un village de jeunes créateurs de mode japonaise (vêtements, accessoires & bijoux), illustrateurs et artisans d’art et d’objets déco et des ateliers traditionnels japonais (art floral, bonsaï, arts martiaux, shiatsu, cuisine, dessin manga, origami, calligraphie, …). Et, dans le pavillon du jardin japonais des cérémonies du thé et de calligraphie.

Vous l’aurez compris, ce weekend, dépaysement total à Toulouse avec une ouverture sur la culture nippone et ses traditions.

Japan Touch Toulouse

Les 2 et 3 septembre

Jardin Compans Caffarelli

Infos : https://www.japan-touch.com/