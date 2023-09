Record pour le cinéma en plein air à la Cinémathèque de Toulouse

Partager Facebook

Nouveau record de fréquentation cet été pour le festival Cinéma en Plein air à la Cinémathèque de Toulouse avec plus de 15 000 spectateurs !

La 19e édition du festival Cinéma en plein air (7 juillet-26 août 2023) a rassemblé 15 193 spectateurs ! Les trois films les plus plébiscités par le public ont été : Le Voyage de Chihiro (Hayao Miyazaki, 2001) avec 627 spectateurs, Little Miss Sunshine (J. Dayton et V. Farris, 2006) avec 624 spectateurs et En corps (Cédric Klapisch, 2022) avec 610 spectateurs.

Les séances du festival Cinéma en plein air ont attiré un public très diversifié : des habitués de la Cinémathèque, des Toulousains qui ont découvert le lieu et des touristes de passage.

Rendez-vous à l’été 2024 pour la 20e édition du festival.