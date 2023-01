Le groupe Tryo en concert au Bikini

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le groupe Tryo sera en concert au Bikini ce dimanche 8 janvier 2023.

La réputation sur scène de Tryo n’est plus à faire, le groupe sillonne les scènes françaises et internationales depuis plus de 25 ans. Après avoir célébré cet anniversaire sur la scène de Bercy en mai dernier, c’est dans une poignée de salles plus confidentielles que le groupe décide de prolonger cette tournée au plus près de son public dans ce « Tout intime tour ».

Rendez-vous au Bikini ce dimanche pour un live exceptionnel de Tryo !

info : www.lebikini.com