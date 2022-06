Le groupe Suicidal Tendencies en concert ce lundi à Toulouse

Partager Facebook

Le groupe Suicidal Tendencies sera en concert ce lundi 20 juin au Bikini.

On ne présente plus le groupe de métal Suicidal Tendencies. Depuis plus de 40 ans, les californiens ont déversé leur musique à travers de nombreux albums mais surtout des lives incroyables. En 1983, avec un album éponyme , c’es un premier carton public et un premier passage sur MTV. Petit à petit, le groupe s’est imposé sur la scène rock pour nous offrir dernièrement l’album Still Cyco Punk Affter All These Years.

Le Bikini, à Toulouse, accueille donc les poids lourds du crossover et du thrash metal.

réservations : www.lebikini.com