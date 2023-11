Le groupe Ko Ko Mo en concert ce mercredi à Toulouse

Partager Facebook

Le groupe Ko Ko Mo sera en concert ce mercredi 15 novembre 2023 au Bikini Toulouse.

Après une tournée en première partie de Royal Republic, le groupe Ko Ko Mo annonce enfin sa propre tournée « Need Some Mo’ ». Plusieurs dates en France dont le Bikini le 15 novembre 2023 pour nous présenter leur nouvel album sorti en 2022.

KO KO MO est un duo musical explosif. Ces deux bêtes de scène sont la fureur de vivre incarnée. Guitare, batterie et chant : ils partent sur les traces de leurs héros des 70’ et transcendent subtilement leurs influences, pour nous offrir un « classic rock » aux allures vintages et pourtant indéniablement actuel. Riffs qui crissent, assauts soniques débridés, rythmiques trépidantes et extravagance ébouriffante : KO KO MO casse la baraque avec d’ingénieuses compositions et un sens du spectacle vivifiant, électrifiant…. détonnant !

Changement de salle et de date

Suite à la forte demande sur le concert de KO KO MO le 16 novembre prochain au Connexion live à Toulouse, le groupe et la production ont décidé de déplacer le concert au 15 novembre, soit LA VEILLE du show initialement prévu, et de jouer dorénavant au BIKINI à Ramonville-Saint-Agne.

Les personnes ne pouvant être disponibles pour la nouvelle date peuvent se faire rembourser auprès du point de vente concerné.

Réservations : www.box.fr