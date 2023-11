Lambert Wilson au Cinéma Véo Colomiers pour le film 5 Hectares

Partager Facebook

Le Cinéma Véo Colomiers reçoit la réalisatrice Emilie Deleuze ainsi que Lambert Wilson au cinéma mardi 14 novembre à l’occasion de l’avant-première de la comédie 5 HECTARES (sortie nationale le 27 décembre) !

Belle avant-première ce mardi soir au Cinéma Véo de Colomiers. La Réalisatrice Emilie Deleuze revient sur grand écran après des films comme Peau Neuve, Muster V ou encore Jamais Contente. Après un passage par la télévision, elle embarque Lambert Wilson dans le projet de « 5 Hectares ». Le film raconte parle du retour à la terre : Qu’est-ce qui conduit un homme établi à mettre en péril son confort, sa carrière et son couple ? La passion, d’autant plus brûlante qu’elle est tardive, pour cinq hectares de terre limousine. Mais la terre se mérite, surtout quand on vient de la ville. Voilà Franck, interprété par Lambert Wilson, précipité dans la quête du Graal. Il lui faut un tracteur.

