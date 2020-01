Le groupe Babylon Circus de retour en mai 2020 à Toulouse

Partager Facebook

Le groupe Babylon Circus sera en concert le samedi 16 mai 2020 au Bikini.

Retour en force décapant pour le Babylon Circus avec « Monster » un titre au mantra répété presque à l’infini, histoire de conjurer définitivement toutes ces années où la bête dormait. Appel au public flirtant allègrement avec le rock anglais, même s’il est toujours très difficile d’effacer complètement les gènes jamaïcains de la bande. Ici, le côté dub est passé à la moulinette de l’emportement.

« Monster » est porté par un clip à la fois drôle et décalé réalisé par Julien Reymond (Tryo, Cocoon, Cali…) qui annonce la sortie d’un nouvel album et une tournée anniversaire en 2020 pour fêter les 25 ans du groupe. La tribu du Babylon Circus est de retour plus en forme que jamais, et oui, ça va faire mal !

Babylon Circus

Samedi 16 mai 2020

Le Bikini

www.lebikini.com