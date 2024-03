Le groupe Astonvilla en concert à Toulouse

Partager Facebook

Après plus de 1200 concerts, Astonvilla revient avec un 6 ème album plein d’une sève nouvelle pour faire durer la nuit et l’enfance. Voix chaude, paroles claires, un son Pop Rock electro, Astonvilla déploie sur scène une puissance d’une élégance certaine. Des nouveaux titres qui encouragent à être ici dans le mouvement infini, mais aussi leurs «classiques» comme «Raisonne», «L’âge d’or», «Un million de lézards» et d’autres, pour faire danser les corps et faire briller les yeux.

Emmené par Fred Franchitti, le groupe transpose un sentiment d’urgence à des guitares nerveuses, à des chansons plus amples à la force abrasive et mélodique, avec une narration renouvelée. En tournée Preview cet automne pour d’intimes retrouvailles, Astonvilla a comblé une dizaine de clubs. Le groupe revient sur scène ce printemps avec une tournée française et une date au REX Toulouse ce samedi 23 mars.

Infos : lerextoulouse.com