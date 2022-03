Le Grand Barathon débarque à Toulouse

Partager Facebook

Les mercredi 23 et jeudi 24 mars, le Grand Barathon a pour objectif de retourner Toulouse avec une tournée de 15 bars toulousains.

C’est une grande fête dans les établissements de Toulouse ces deux jours. Le Grand Barathon propose de parcourir les 15 bars participants. Dès le début de la soirée, un ecocup et un bracelet sont remis aux participants pour accéder à tous les bars. L’an dernier, ils étaient plus de 3000 réunis pour la première édition. Cette année au programme: plus de 2000 shots offerts, un verre acheté un verre offert, des goodies, des cadeaux et plus de 1000 euros de cadeaux.

Les bars participants :

Délirium Café ・ Le Café Populaire ・ Chupitos ・ El Circo ・ Le Caribe ・ Le Filochard ・ Pub O’Clock ・ George and Dragon ・ Wanted Jack ・ Le Carbet d’Oc ・ Levrette Café ・ Au Fut et à Mesure ・ London Town ・ Le Ministère ・ La Loge ・ Opium ・ Le Vangaurd

L’an dernier, c’était la folie comme le prouve cette vidéo de présentation :

Il reste encore quelques places pour cette édition avec un accès 1 jour ou 2 jours. Plus d’infos : https://legrandbarathon.com/toulouse