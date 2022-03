BigFlo et Oli créent l’événement place du Capitole de Toulouse

Partager Facebook

Ce mardi 22 mars, le duo toulousain BigFlo et Oli ont réalisé un happening spectaculaire sur la place du Capitole de Toulouse. L’occasion de tourner la vidéo de leur prochaine chanson.

Après deux ans sans nouvelle, malgré l’annonce d’un festival, le lancement d’un label ou un passage par le tournage d’Astérix et Obélix, une apparition samedi dernier au concert de 47Ter, et un passage dans Rendez vous en terre inconnue, les deux frangins de Toulouse ont surpris tout le monde avec un happening sur la Place du Capitole. BigFlo & Oli se sont enfermé dans une boite en verre, où on découvrait leur studio. Des caméras filment mais aucun son ne sort. Voila qui annonce une belle suite avec un titre pour le morceau : « Sacré Bordel ».

Ce n’est pas tout, les fans ont reçu un sms pour annoncer leur retour.

Une campagne de pub énigmatique pour les toulousains



Et enfin, comme les Daft Punk pour annoncer Get Lucky, BigFlo & Oli s’offrent une campagne d’affichage énigmatique dans les rues de Toulouse ou sur les travers des stades. De quoi annoncer un retour en cette année 2022. Année où leur Rose Festival va voir le jour pour la première fois près de Toulouse.Reste à savoir quand les premiers sons seront dévoilés. En tout cas, les toulousains sont bien de retour et on va en attendre parler !