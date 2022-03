Concours : Gagnez vos places pour Fool for love au Grand Rond Toulouse !

Partager Facebook

Le Théâtre du Grand Rond accueille la compagnie Saguaro pour le dernier volet de la trilogie Shepard, Fool for love. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

L’histoire d’Eddie et de May est celle d’une lutte acharnée pour la vérité et le pouvoir qu’elle donne à celui qui les détient. A travers leurs souvenirs et leurs rêves, plusieurs versions d’une histoire d’amour fatale et féroce nous sont racontées. Dans le décor d’une chambre miteuse d’un motel aux confins du déserte de Mojave, le bras de fer entre ces deux personnages commence. Ils sont observés par « le vieux », ce personnage mystérieux dont on ne sait pas vraiment s’il existe réellement ou simplement dans la tête des personnages. Détenteur lui aussi de sa vérité, il nous livre un dernier secret qui étouffe ce couple maudit.

On commence cette quinzaine dédiée à Sam Shepard avec le dernier volet de la trilogie montée par Jean-Paul Bibé. En s’inspirant des grands thèmes de la tragédie grecque, l’auteur modernise ses personnages. Plus de rois ou de reines, mais des héros ordinaires faisant face à des circonstances extraordinaires. Pour cette version française d’une tragédie grecque écrite par un auteur américain (vous suivez ?!), Jean-Paul Bibé s’entoure de Boris Pomier, Kristina Dekens et Jean-Baptiste Artigas, des habitués des planches du Grand Rond. La bande originale assurée par Jérémie Guiochet, au plateau lui aussi, vient apporter une touche sonore qui nous plonge dans l’ambiance de ce motel miteux où Eddie et May se retrouvent pour un ultime affrontement.

