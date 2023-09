Zazie et son Air Tour à Toulouse ce vendredi !

Partager Facebook

Zazie présentera son AirTour ce vendredi 29 septembre 2023 au Zénith Toulouse Métropole.

Après le ZAZIESSENCIEL TOUR, grand succès par vents covidiens et marées d’amour, Zazie s’envole vers de nouveaux horizons avec sa nouvelle tournée : AIR TOUR, lancée par le virevoltant single LET IT SHINE et son nouveau projet AILE-P. Zazie.

Depuis plusieurs décennies, Zazie nous cueille de morceaux en morceaux avec une plume unique et un sens de la mélodie pour des chansons captivantes. Sa voix nous embarque à chaque fois, alors quand elle revient sur scène , on se prépare à découvrir une artiste unique !

La tournée s’arrêtera au Zénith Toulouse Métropole ce vendredi pour notre plus bonheur !

ZAZIE AIRTOUR

Vendredi 29 septembre 2023 20H

Zénith Toulouse Métropole

En vente sur box.fr