Le film « Brutus vs César » arrive en exclusivité sur Prime Vidéo

Brutus vs César, la comédie écrite, réalisée et interprétée par Kheiron arrive en exclusivité en France le vendredi 18 septembre sur Amazon Prime Video.

Pas de sortie en salle pour le troisième long métrage de Kheiron. « Brutus vs Cesear » sera disponible à la rentrée sur la plateforme d’Amazon. Distribué par Orange Studio et produit par Paiva Films, Brutus vs César accueille une pléiade d’acteurs parmi lesquels Kheiron, Thierry Lhermitte, Gérard Darmon, Ramzy Bedia, Pierre Richard, Reem Kherici, Bérengère Krief, Lina El Arabi, Issa Doumbia, Artus et bien d’autres.

Face à la tyrannie de César (Ramzy Bedia) qui agit en maître absolu sur Rome, les sénateurs Rufus (Thierry Lhermitte) et Cassius (Gérard Darmon) fomentent un complot pour l’assassiner. Pour avoir le soutien du peuple, ils proposent à Brutus (Kheiron), le fils renié de César, d’être celui qui lui portera le coup de grâce. Seul problème : Brutus est un marginal qui n’a pas du tout les épaules taillées pour le costume.

Brutus vs César rejoindra les milliers de programmes et films disponibles au catalogue de Prime Video tels que des séries mondiales Amazon Original primées et acclamées par la critique, dont Tom Clancy’s Jack Ryan, Good Omens, The Grand Tour, American Gods, The Boys, Hunters, Star Trek : Picard, Homecoming et The Marvelous Mrs. Maisel, toutes disponibles sur Prime Video sans frais supplémentaires pour les membres d’Amazon Prime. En France, les membres Prime peuvent également profiter de contenus locaux exclusifs tels que la série de divertissement Amazon Original True Story, le dating show Amazon Original Love Island France, les films récents Forte, Pinocchio, ainsi que les derniers spectacles de stand-up de Jérôme Commandeur, Fabrice Eboué, Ary Abittan, Alban Ivanov et bien d’autres.