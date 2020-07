Rieumes sous les étoiles, c’est ce weekend !

Partager Facebook

La sixième édition du festival Rieumes sous les étoiles, près de Toulouse, a lieu ces 24 et 25 juillet !

Vous aimez la musique, la danse, les contes, et la connaissance des étoiles vous attire ? Cependant, même s’il existe plein d’autres organes des sens pour appréhender le monde, c’est bien souvent la vue qui est privilégiée… L’association Les Chemins Buissonniers a décidé, tout au long de ces deux soirées, d’aller « Au-delà du Regard » et de faire appel à tous nos sens pour s’émerveiller d’un concert de musique, d’un spectacle dansé, d’un film sur l’astronomie, et d’une visite guidée du ciel étoilé entre réalité observable et contes et légendes du monde pour conter l’univers.

Le programme

Place du Marché à la Volaille : Vendredi 24 juillet à partir de 19h, en partenariat avec Cinéfol 31 et Film, Recherche et Développement Durable (FReDD), sera proposée en audiodescription la projection du film « Nostalgie de la lumière » de Patricio Guzman, suivie d’un débat et précédée de nombreuses surprises. Possibilité de restauration sur place. (Repli à la Halle aux Marchands en cas de mauvais

temps)

Terrain de foot (derrière le gymnase) : Samedi 25 juillet à partir de 19h. (Repli à la Halle aux Marchands en cas de mauvais temps)

A 19h : un concert atypique de Fred Bambou et Didier Dulieux qui nous feront voyager dans d’étranges et entraînants univers musicaux !

A 21h : la chorégraphe Claudine Trémeaux, les danseuses Alexandra Karsenty, Esmii Lydie, le danseur Juan Jimena, et le comédien Jean-Michel Hernandez feront valser les planètes.

Nous continuerons ce voyage entre arts et sciences en compagnie de l’astronome Philippe Picgirard, avec la complicité de Fred Bambou et Didier Dulieux. Ils nous entraîneront à la découverte de notre voûte céleste et des contes et légendes des peuples qui y sont associés. Possibilité de restauration sur place.

Plus d’informations : https://www.leschemins-buissonniers.fr/rieumes-sous-les-etoiles-24-25-juillet-2020/