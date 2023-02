Le Festival Welcome In Tziganie de retour en avril 2023

Welcome in Tziganie, festival dédié aux musiques tziganes et balkaniques, se déroulera du 28 au 30 avril 2023, à Seissan dans le Gers.

Après une édition anniversaire 2022 de tous les records (10 000 personnes sur 3 jours), la 16e édition du festival Welcome in Tziganie dédié aux musiques tziganes et balkaniques se déroulera du 28 au 30 avril 2023, à Seissan dans le Gers. Une édition qui accueillera des formations venues des quatre coins de l’Europe pour enflammer le théâtre de Verdure de Seissan !

De SOVIET SUPREM et leur cocktail de rap, d’électro et de musiques tziganes à MONIKA LAKATOS (première artiste rom à recevoir le prestigieux prix Womex) qui y fera aussi résonner cette voix si pure pour célébrer et perpétuer la tradition de sa communauté des tsiganes Olah de Hongrie. De la fanfare triple vainqueur de la trompette d’or au festival de Guca en Serbie : EKREM MAMUTOVIC ORKESTAR aux très énergiques BALKAN BEAT BOX (en date unique française) en passant par le collectif bosnien DUBIOZA KOLEKTIV ou le guitariste JUAN CARMONA reconnu comme l’une des plus grandes figures du flamenco.

Ce seront 3 jours où le public pourra à nouveau s’affranchir des frontières, qu’elles soient géographiques ou artistiques.

WELCOME IN TZIGANIE #16

28 AU 30 AVRIL 2023

Billetterie : https://welcomeintziganie.festik.net/

► PROGRAMMATION WIT 2023 ◄

DUBIOZA KOLEKTIV / BALKAN BEAT BOX / SOVIET SUPREM / SHANTEL

IONICA MINUNE / IVO PAPASOV / JUAN CARMONA / EKREM MAMUTOVIC

KARANDILA / MONIKA LAKATOS & THE GIPSY VOICES / KULTUR SHOCK …