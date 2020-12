Le Festin de Fébus s’expose au Couvent des Jacobins de Toulouse

Partager Facebook

Plongez vous dans le FESTIN de Fébus, la nouvelle exposition du Couvent des Jacobins dès le 15 décembre 2020 et jusqu’au 21 mars 2021. Visites guidées, théâtrales et costumées, animations et conférences sont au programme !

Voyage dans le temps au Couvent des Jacobins à compter du 15 décembre prochain. Une plongée dans le XIVe siècle pour participer à un événement important de l’histoire de ce lieux toulousain.

C’est cette fascinante page de l’histoire languedocienne que le Couvent des Jacobins a choisi de vous raconter en 2020 au travers d’une exposition qui prendra ses quartiers dans le lieu même du Festin de Fébus… 630 ans plus tard ! Gastronomie, musique, vêtements et diplomatie : découvrez toutes les facettes des festins diplomatiques au Moyen Âge dans le réfectoire du Couvent des Jacobins de Toulouse.

Une page d’histoire : « En janvier 1390 est organisé par le richissime Comte de Foix-Béarn, Gaston III, dit Fébus, un somptueux festin diplomatique au Couvent des Jacobins (alors appelé «Couvent des frères prêcheurs»). Dans le réfectoire richement décoré de tentures, les plus grandes figures du royaume de France sont conviées aux festivités, mais c’est bien pour impressionner le Roi Charles VI que la réception est donnée. L’événement est aussi grandiose que mémorable. Mets raffinés, vins à foisons, musique, danse, jonglage, et jeux sportifs : c’est un moment exceptionnel d’ostentation mettant en valeur la puissance de l’hôte. Le Festin de Fébus est le théâtre de négociations entre le Comte de Foix-Béarn et le Roi Charles VI : la rencontre entre les deux hommes soulève en effet des enjeux importants. Fébus vieillissant souhaite négocier la succession de ses terres… »

Cette exposition a entièrement été supervisée par un comité scientifique, composé d’historiens, d’archéologues, de spécialistes de la danse et de la musique médiévale. De la mise en scène, au menu, en passant par les costumes et le décor : tous les éléments ont été étudiés avec précision.

Profitez aussi d’animations, conférences, visites théâtrales et costumées : www.jacobins.toulouse.fr