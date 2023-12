Le FENIX Toulouse remporte le derby d’Occitanie face à Montpellier

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le FENIX Toulouse s’impose face à Montpellier (33-29) au Palais des Sports et prend la 4e place du Championnat.

Le FENIX dans sa quête de l’Europe, se devait de rendre une meilleure copie que lors de ses 3 dernières rencontres en championnat, et c’est chose faite! Dès l’entame de la rencontre, les joueurs de Danijel Andjelkovic se retrouvent en difficulté, subissant rapidement un 1/4. Très vite, l’attaque se règle, et la défense ne laisse plus passer les joueurs de Montpellier. L’adversaire du soir ne doute pas trop dans cette période, puisqu’il ressort devant à la pause (14/15).

A ce moment-là, personne dans la salle ne peut imaginer que Toulouse peut dominer et faire cavalier seul en seconde période. Et pourtant, à partir de la 39ème minute, le FENIX passe devant son voisin Occitan. C’est une vraie bataille que se livrent les joueurs sur le terrain, mais Toulouse est plus décisif et enflamme le Palais des Sports. A la 52ème, le FENIX met presque KO Montpellier avec un +7. Mais les Héraultais n’ont pas dit leur dernier mot, et reviennent dans les dernières minutes à deux buts.

Le FENIX veut gagner le match, et à quelques minutes de la fin de la rencontre, les coéquipiers de Nemanja Ilic mettent fin au suspense et s’imposent (33/29) !

LA RÉACTION DE NEMANJA ILIC

« Ce soir c’est une magnifique soirée pour le FENIX. Une victoire de plus à la maison et en plus contre Montpellier ! Ça nous fait vraiment du bien ! Mais il ne faut pas trop s’emballer, il nous reste quand même un match à jouer à Dijon qui va être compliqué. Ce qui fait la différence ce sont les détails. A la fin il y avait +4, mais on a mis tous les ingrédients et je pense qu’on voulait plus la victoire et c’est vraiment ça qui a fait la différence. »