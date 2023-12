Le nouveau spectacle de Malik Bentalha en 2025 à Toulouse

Partager Facebook

L’humoriste fait son retour avec une grande tournée dès l’automne 2024. Malik Bentalha présentera son seul en scène « Nouveau Monde » le 14 février 2025 au Zénith Toulouse Métropole.

Malik Bentalha finit l’année 2023 en grande forme. Pour annoncer son retour sur scène, l’humoriste et acteur a cassé internet avec sa parodie de l’Heure des Pros de Pascal Praud avec plus de 4 millions de vues sur YouTube et des records équivalents sur les réseaux sociaux. Sans oublier sa parodie du rappeur Jul avec la Bul et la chanson Mange moi l’ananas. Il est en grande forme pour annoncer les dates de son seul en scène « Nouveau Monde ».

Son dernier spectacle « Encore » date de 2020, entre temps on l’a vu au cinéma dans Jack Mimoun et les secrets de Val Verde qu’il a co-réalisé. En tout cas, il sera de retour à Toulouse le 14 février 2025.

Infos et réservations : https://zenith-toulousemetropole.com/