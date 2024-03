Liqui Moly Starligue. Le FENIX Toulouse en chasse du podium face à Nîmes

Partager Facebook

Le FENIX Toulouse Handball (4e) reçoit Nîmes, ce vendredi 8 mars, pour le compte de la 20ème journée de championnat. L’occasion de se rapprocher encore un peu plus du podium.

Les toulousains sortent d’une immense performance du côté de la capitale le week-end dernier, en accrochant le nul face à Paris. À noter que c’est la première formation cette saison qui réussit l’exploit de prendre un point au club parisien. Il faudra donc rester dans la même dynamique et garder la même envie pour espérer vaincre les Verts, à domicile ce vendredi.

L’enjeu principal pour le FENIX est de distancer Limoges, actuel 5ème du classement, dans cette course aux points.

De plus, à l’occasion de la Journée Internationale des Droits de la Femme, le FENIX Toulouse Handball et son Fonds de Dotation œuvrent en faveur du « Sport pour Tous » et se mobilisent avec l’association FEMIX afin de mettre en lumière les droits des femmes et l’équité dans le sport. Tout au long de la soirée l’ensemble des spectateurs pourront participer à plusieurs actions permettant de retracer l’histoire du sport féminin, et valoriser l’implication des femmes dans les structures sportives.

Dans deux semaines, le FENIX Toulouse Handball affrontera Nantes pour le compte des 1/2 finales de Coupe de France. Il faudra donc se mettre en confiance ce vendredi face à Nîmes pour espérer vaincre le grand H et atteindre la dernière marche en finale à Bercy…

