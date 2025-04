Michel Jonasz au Casino Barrière Toulouse le mercredi 23 avril 2025 !

Partager Facebook

Le légendaire Michel Jonasz est de retour sur scène, et cette fois-ci, il posera ses valises au Casino Barrière Toulouse demain soir.

Après avoir conquis le public avec ses spectacles « Réunis vers l’Uni » et « Groove », sans oublier les concerts à guichets fermés de son hommage au Blues aux côtés de Manu Katché et Jean-Yves d’Angelo, le trio magique revient en force pour une série de concerts exceptionnels.

Attendez-vous à une soirée inoubliable où Jonasz, entouré de musiciens et choristes talentueux, revisitera son répertoire iconique dans un mélange enivrant de Soul et de R&B. Au programme : des reprises revisitées et quelques surprises qui raviront les fans de la première heure comme les nouveaux venus. Ne manquez pas cette occasion unique de vivre un moment musical intense avec un artiste hors du commun !

Infos Pratiques :

Date : Mercredi 23 Avril 2025 à 20h30

Lieu : Casino Théâtre Barrière de Toulouse

Placement : Assis numéroté

Tarifs : à partir de 50€

Réservations : Casino Théâtre Barrière de Toulouse