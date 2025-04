Toulouse : Le Weekend des Curiosités revient au Bikini pour une édition exceptionnelle !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Du 23 au 25 mai 2025, Le Bikini à Toulouse sera le théâtre d’un événement musical incontournable : Le Weekend des Curiosités !

Préparez-vous à trois jours de découvertes et de festivités, avec une programmation éclectique et surprenante. Pour cette 13e et dernière édition dans son format actuel, le festival met en avant les talents de demain et promet une ambiance unique.

Voici les 6 artistes qui viennent compléter l’affiche de cette édition :

Vendredi 23 mai : La soirée s’annonce riche en émotions avec les performances de DE FLEUR et ANDÉOL , qui vous feront voyager entre pop, jazz, musique française et musique électronique.

La soirée s’annonce riche en émotions avec les performances de et , qui vous feront voyager entre pop, jazz, musique française et musique électronique. Samedi 24 mai : L’énergie sera au rendez-vous avec CANDEUR CYCLONE , dont le style explosif mêle rock, rap et techno. Attendez-vous à une performance scénique mémorable !

L’énergie sera au rendez-vous avec , dont le style explosif mêle rock, rap et techno. Attendez-vous à une performance scénique mémorable ! Dimanche 25 mai : Cette journée, placée sous le signe de la scène locale toulousaine, sera gratuite et mettra en lumière les pépites de la région : DÏBRA , SPHÈRE et FORWARD .

Cette journée, placée sous le signe de la scène locale toulousaine, sera gratuite et mettra en lumière les pépites de la région : , et . Mention spéciale : FORWARD aura carte blanche pour vous faire danser et enflammer Le Bikini !

L’équipe des Curiosités est impatiente de vous retrouver pour ce final en beauté. Au programme : musique, découvertes, ambiance, partage et convivialité, l’ADN du festival depuis ses débuts.

Infos Pratiques :

Date : Du vendredi 23 au dimanche 25 mai 2025

Lieu : Le Bikini

Tarifs : à partir de 25€

Réservations :

Le Bikini